Le anticipazioni della seconda puntata di Màkari sconvolgono, chi ha ucciso Olmo? (Di lunedì 15 marzo 2021) Doppia puntata di Màkari su Rai1 dove l’esordio della fiction con Claudio Gioè è fissato per questa sera con il seguito già domani, 16 marzo, sempre dalle 21.30. Ancora una volta toccherà al pubblico fare i conti con questa sorta di maratona che così porterà in avanti subito il nastro delle indagini del nostro giornalista, Saverio Lamanna, di ritorno in Sicilia dopo che il suo lavoro e la sua carriera a Roma hanno subito una battuta d’arresto, non senza fango. Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo e dopo una gavetta come giornalista, a Roma è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo ma qualcosa va storto e non solo perde il lavoro ma anche la credibilità e questo lo spinge a tornare in Sicilia. Il giornalista decide di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Doppiadisu Rai1 dove l’esordiofiction con Claudio Gioè è fissato per questa sera con il seguito già domani, 16 marzo, sempre dalle 21.30. Ancora una volta toccherà al pubblico fare i conti con questa sorta di maratona che così porterà in avanti subito il nastro delle indagini del nostro giornalista, Saverio Lamanna, di ritorno in Sicilia dopo che il suo lavoro e la sua carriera a Roma hanno subito una battuta d’arresto, non senza fango. Appassionato, riflessivo e soprattutto intuitivo, Saverio Lamanna ha alle spalle un passato lavorativo gratificante e di successo e dopo una gavetta come giornalista, a Roma è diventato portavoce di un influente uomo politico al governo ma qualcosa va storto e non solo perde il lavoro ma anche la credibilità e questo lo spinge a tornare in Sicilia. Il giornalista decide di ...

