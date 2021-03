Lazio zona rossa: visite a parenti e partner, passeggiate e attività fisica: le regole dal 15 marzo (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Italia si tinge rosso: mezzo Paese va in lockdown per pandemia, solo la Sardegna resiste in bianco. Cambiano le regole, dagli spostamenti al lavoro, passando per l’attività fisica e le visite e a parenti e amici. Si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, esibendo l’autocertificazione. Le restrizioni valgono anche per il Lazio, in rosso da oggi, lunedì 15 marzo, e fino al prossimo 6 aprile. Per la Pasqua, infatti, sono previste misure come quelle adottate a Natale: quindi zona rossa per tutta Italia, seppur con qualche variazione. Se da oggi nel Lazio non è possibile far visita a parenti amici (che non abbiano bisogno di assistenza) e fidanzati che abitino in un’altra abitazione, sarà ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Italia si tinge rosso: mezzo Paese va in lockdown per pandemia, solo la Sardegna resiste in bianco. Cambiano le, dagli spostamenti al lavoro, passando per l’e lee ae amici. Si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, esibendo l’autocertificazione. Le restrizioni valgono anche per il, in rosso da oggi, lunedì 15, e fino al prossimo 6 aprile. Per la Pasqua, infatti, sono previste misure come quelle adottate a Natale: quindiper tutta Italia, seppur con qualche variazione. Se da oggi nelnon è possibile far visita aamici (che non abbiano bisogno di assistenza) e fidanzati che abitino in un’altra abitazione, sarà ...

