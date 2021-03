Lazio zona rossa: la foto di Camilla, ristoratrice di Ostia, diventa il nuovo simbolo della crisi (Di lunedì 15 marzo 2021) Si chiama “zona rossa”, ma è a tutti gli effetti una sorta di lockdown. Dopo un anno, tra Governi che cambiano e Dpcm che si rincorrono, la maggior parte degli italiani si ritrova di nuovo chiusa in casa. Alla prese con aperture e chiusure a singhiozzi, crisi economica che pesa e migliaia e migliaia di attività sul lastrico. Questa mattina l’Italia si è svegliata quasi tutta “tinta” di rosso e ai cittadini si sta chiedendo di fare l’ennesimo sforzo perché il virus avanza, non fa distinzioni e sta continuando a travolgere (e stravolgere) la vita di tutti. “Chiudiamo ora per ripartire il prima possibile”, “Sacrifici ora per ritornare alla normalità“. Eppure la normalità, quella che da tempo ci sembra un’eccezionalità, pare stia facendo fatica a riprendersi il suo spazio. E alle parole non seguono i fatti. Se non quelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Si chiama “”, ma è a tutti gli effetti una sorta di lockdown. Dopo un anno, tra Governi che cambiano e Dpcm che si rincorrono, la maggior parte degli italiani si ritrova dichiusa in casa. Alla prese con aperture e chiusure a singhiozzi,economica che pesa e migliaia e migliaia di attività sul lastrico. Questa mattina l’Italia si è svegliata quasi tutta “tinta” di rosso e ai cittadini si sta chiedendo di fare l’ennesimo sforzo perché il virus avanza, non fa distinzioni e sta continuando a travolgere (e stravolgere) la vita di tutti. “Chiudiamo ora per ripartire il prima possibile”, “Sacrifici ora per ritornare alla normalità“. Eppure la normalità, quella che da tempo ci sembra un’eccezionalità, pare stia facendo fatica a riprendersi il suo spazio. E alle parole non seguono i fatti. Se non quelli ...

Advertising

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - CorriereCitta : Lazio zona rossa: la foto di Camilla, ristoratrice di Ostia, diventa il nuovo simbolo della crisi - Frizzante1 : RT @ConfcommRoma: ??Aggiornamento #Lazio #zonarossa?? ?? Una nuova ordinanza della Sindaca di @Roma @virginiaraggi dispone l’apertura di tutt… -