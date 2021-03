Lazio zona rossa, D’Amato: ‘Chi rifiuta il vaccino AstraZeneca va in coda’ (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Lazio è in zona rossa da oggi (un po’ come la maggior parte delle Regioni italiane), con attività chiuse, spostamenti limitati e migliaia e migliaia di studenti alle prese con la didattica a distanza. Ma l’assessore alla sanità Alessio D’Amato è fiducioso: “Io credo che due settimane saranno ampiamente sufficienti per ricondurre questo coefficiente Rt sotto la soglia di allerta” – ha detto questa mattina ai microfoni della trasmissione Che Giorno è di Rai Radio 1. “Per quanto riguarda il Lazio è stato questo l’elemento discriminante perché i tassi di occupazione ospedaliera e il tasso dell’incidenza complessiva sono sotto controllo“. Vaccini nel Lazio e l’Rt che può scendere in 2 settimane Pochi giorni fa proprio l’assessore D’Amato aveva lanciato un allarme perché ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilè inda oggi (un po’ come la maggior parte delle Regioni italiane), con attività chiuse, spostamenti limitati e migliaia e migliaia di studenti alle prese con la didattica a distanza. Ma l’assessore alla sanità Alessioè fiducioso: “Io credo che due settimane saranno ampiamente sufficienti per ricondurre questo coefficiente Rt sotto la soglia di allerta” – ha detto questa mattina ai microfoni della trasmissione Che Giorno è di Rai Radio 1. “Per quanto riguarda ilè stato questo l’elemento discriminante perché i tassi di occupazione ospedaliera e il tasso dell’incidenza complessiva sono sotto controllo“. Vaccini nele l’Rt che può scendere in 2 settimane Pochi giorni fa proprio l’assessoreaveva lanciato un allarme perché ...

