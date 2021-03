Lazio, zona rossa: cosa si può fare e cosa no (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo l’ultimo fine settimana di libertà, con numerosi controlli anti assembramento nelle principali vie del centro della Capitale e nelle zone della movida, da oggi il Lazio è in zona rossa. Sono in vigore misure più severe per contenere la diffusione del virus e abbassare la curva epidemiologica. Come un anno fa torna l’autocertificazione. Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune, mentre resta consentito muoversi solo per ragioni di lavoro, necessità o urgenza. Vietate anche le visite a parenti e amici. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5. Bar e ristoranti Saracinesche abbassate per bar, ristoranti e attività commerciali, anche barbieri e parrucchieri, esclusi negozi di generi alimentari e di prima necessità. Per i ristoranti resta comunque consentito fino alle 22 (alle 18 per i bar) ... Leggi su italiasera (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo l’ultimo fine settimana di libertà, con numerosi controlli anti assembramento nelle principali vie del centro della Capitale e nelle zone della movida, da oggi ilè in. Sono in vigore misure più severe per contenere la diffusione del virus e abbassare la curva epidemiologica. Come un anno fa torna l’autocertificazione. Sono vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune, mentre resta consentito muoversi solo per ragioni di lavoro, necessità o urgenza. Vietate anche le visite a parenti e amici. Il coprifuoco resterà invariato tra le 22 e le 5. Bar e ristoranti Saracinesche abbassate per bar, ristoranti e attività commerciali, anche barbieri e parrucchieri, esclusi negozi di generi alimentari e di prima necessità. Per i ristoranti resta comunque consentito fino alle 22 (alle 18 per i bar) ...

