Lazio | Lotito condannato a risarcire Paolo Di Canio per 30mila euro I fatti risalgono al 2011

(Di lunedì 15 marzo 2021) La sezione civile del Tribunale di Terni hain queste ore il presidente della, Claudio, aperDi. Il patron biancoceleste è instatoper ingiurie al termine di un lunghissimo procedimento giudiziario che è nato daormai datati. Diindieci anni fa criticò i 37 milioni spesi dallaper Zarate, marispose con le seguenti parole: “Lei dice cose totalmente false… pensi a fare il giocatore e a non parlare di analisi economiche, visto che non è informato e non sa quello che dice…”. Termini che non erano andati giù ...

TuttoMercatoWeb : Il Messaggero: 'Lazio, Lotito accusa la squadra di aver mollato dopo il pagamento degli stipendi' - sportface2016 : #Lazio Il presidente #Lotito condannato a risarcire #DiCanio per 30mila euro, ecco perchè - umbriaOn : #Attacco a Di Canio: #Lotito dovrà risarcirlo con 30 mila euro

...per il 35enne centrocampista croato Luka Modric e ritiene che il centrocampista della Lazio Sergej ... Già in passato le parti erano state vicine ma le richiesti di Lotito avevano poi bloccato ogni ...
ROMA - Nuovo progetto firmatto dalla Lazio nel campo del sociale. Il comunicato per l'annuncio: " La S. S. Lazio e l'Associazione Buuuball Off Colors lanciano il progetto BUUUBALL , una campagna informativa ed educativa per prevenire e contrastare il razzismo e la discriminazione nel gioco del calcio e ...