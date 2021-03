(Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Next generation EU è lo strumento che può rispondere all’esigenza di governare le trasformazioni dell’economia e dele troverà una sua definizione nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Così il ministro delAndrea, nel corso dell’audizione nelle commissioni congiuntedell’Unione europea e Bilancio in relazione al Pnrr. “L’investimento sulla capacità dei lavoratori è uno strumento fondamentale per il rilancio dell’economia. Il primo tema da affrontare – continua– è un intervento di riforma degli ammortizzatori sociali, nella direzione dell’universalizzazione e della semplificazione delle misure. A questo fine, abbiamo già aperto un confronto con le parti sociali. La riforma deve essere strettamente connessa a una riforma ...

Advertising

Tele_Nicosia : Lavoro, Orlando “Riformare politiche attive e di formazione” - CorriereCitta : Lavoro, Orlando “Riformare politiche attive e di formazione” - boccininocisl : RT @CislNazionale: #pensioni, #CgilCislUil chiedono al Ministro del Lavoro Andrea #Orlando di riaprire il tavolo di confronto sulla #previd… - CletoEstense : RT @SenatoStampa: #PNRR #RecoveryPlan?? - MaddalenaGissi : RT @CislNazionale: #pensioni, #CgilCislUil chiedono al Ministro del Lavoro Andrea #Orlando di riaprire il tavolo di confronto sulla #previd… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Orlando

Il Messaggero

Lo ha detto il ministro delAndrearispondendo alle domande in audizione in Parlamento.Lo ha detto il ministro del, Andreain una audizione alla Camera annunciando un rafforzamento del Reddito di emergenza mediante l'innalzamento della soglia massima dell'ammontare del ...ROMA (ITALPRESS) – “Next generation EU è lo strumento che può rispondere all’esigenza di governare le trasformazioni ...Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, in audizione presso le Commissioni riunite Lavoro e Affari sociali della Camera, ha annunciato importanti ...