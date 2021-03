Lavoro, Orlando: entro fine mese incontro con le parti sociali sulla riforma delle politiche attive (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha assicurato che entro fine mese ci sarà un confronto con le parti sociali sulla riforma delle politiche attive del Lavoro. “Il primo intervento da affrontare – ha detto in audizione alla commissioni Bilancio e politiche Ue del Senato sul PNRR – è la riforma degli ammortizzatori sociali nell’ottica dell’universalizzazione delle misure”. Un tema che però “non trova uno spazio diretto nelle risorse del PNRR” dove è invece trova spazio la riforma degli strumenti politica attiva del Lavoro sulla quale si ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021) (Teleborsa) – Il ministro delAndreaha assicurato checi sarà un confronto con ledel. “Il primo intervento da affrontare – ha detto in audizione alla commissioni Bilancio eUe del Senato sul PNRR – è ladegli ammortizzatorinell’ottica dell’universalizzazionemisure”. Un tema che però “non trova uno spazio diretto nelle risorse del PNRR” dove è invece trova spazio ladegli strumenti politica attiva delquale si ...

Advertising

picarotw : RT @cgilnazionale: ??'Obiettivo piena e buona occupazione' è il titolo dell'iniziativa #Cgil e @NIdiLCGIL in programma per il #18marzo, ore… - riccardo_sanna : RT @cgilnazionale: ??'Obiettivo piena e buona occupazione' è il titolo dell'iniziativa #Cgil e @NIdiLCGIL in programma per il #18marzo, ore… - cgilnazionale : ??'Obiettivo piena e buona occupazione' è il titolo dell'iniziativa #Cgil e @NIdiLCGIL in programma per il #18marzo,… - fisco24_info : Lavoro, Orlando: riforma ammortizzatori sociali, confronto entro fine mese: Sono le indicazioni fornite dal ministr… - fnpcislpuglia1 : RT @CislNazionale: #pensioni, #CgilCislUil chiedono al Ministro del Lavoro Andrea #Orlando di riaprire il tavolo di confronto sulla #previd… -