Lavori costone centro storico, Agosto ‘stimola’ Soprintendenza (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Appare incredibile, in relazione all’evidente profonda manomissione del territorio, che la locale Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio abbia potuto emettere un provvedimento di autorizzazione”, afferma l’avvocato Oreste Agosto dell’associazione Liberamente Insieme. La frase è contenuta nella lettera inviata, con tanto di foto panoramica (vedi in basso), a Ministro della Cultura e Soprintendenza Abap Salerno. Per conoscenza la missiva è stata inoltrata anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture, al Ministro della Giustizia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, al Prefetto di Salerno, al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, al sindaco del Comune di Salerno, all’architetto Pica Ciamarra. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Appare incredibile, in relazione all’evidente profonda manomissione del territorio, che la localeBelle Arti e Paesaggio abbia potuto emettere un provvedimento di autorizzazione”, afferma l’avvocato Orestedell’associazione Liberamente Insieme. La frase è contenuta nella lettera inviata, con tanto di foto panoramica (vedi in basso), a Ministro della Cultura eAbap Salerno. Per conoscenza la missiva è stata inoltrata anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture, al Ministro della Giustizia, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, al Prefetto di Salerno, al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, al sindaco del Comune di Salerno, all’architetto Pica Ciamarra. ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lavori #Costone centro storico, #Agosto 'stimola' Soprintendenza ** - positanonews : #Apertura #Copertina #Cronaca Frana ad Amalfi, lavori al costone dopo il disastro: ora si pensa alla sicurezza - romamobilita : La #RomaTpl ha fatto sapere che, dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza del costone e delle alberature e di… - radioalfa : Pellezzano, il comune chiede il dissequestro del costone franato per procedere con i lavori - positanonews : Conca dei Marini, oggi al via i lavori per il ripristino del costone in via Penne: la conclusione entro i 20 giorni… -