Laura Pausini, nomination all'Oscar per la canzone del film ambientato a Bari "Io sì (Seen)" colonna sonora di "La vita davanti a sé" ha già vinto il Golden Globe

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - Elisa82105845 : RT @msfabiola_: Tante conferme e qualche sorpresa. Il mio tifo adesso è per Vanessa Kirby, Minari, PYW, Nomadland e ovviamente Laura Pausin… - QuotesPausini : RT @NetflixIT: Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: -