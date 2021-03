Laura Pausini: “la nomination agli oscar, un traguardo per la nostra cultura” (Di lunedì 15 marzo 2021) Laura Pausini ha commentato la nomination parlando dell’importanza per la cultura italiana e del messaggio di speranza che il brano trasmette Dopo aver vinto il Golden Globe, Laura Pausini ottiene sempre per il brano Io sì/Seen (Atlantic/Warner) Laura Pausini la nomination agli oscar 2021, il premio del cinema più ambito del mondo. Un nuovo incredibile e prestigioso traguardo per la regina indiscussa della musica italiana e per il brano Io sì/Seen, nato dalla collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren (undici nomination agli oscar), Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021)ha commentato laparlando dell’importanza per laitaliana e del messaggio di speranza che il brano trasmette Dopo aver vinto il Golden Globe,ottiene sempre per il brano Io sì/Seen (Atlantic/Warner)la2021, il premio del cinema più ambito del mondo. Un nuovo incredibile e prestigiosoper la regina indiscussa della musica italiana e per il brano Io sì/Seen, nato dalla collaborazione con la pluripremiata compositrice statunitense Diane Warren (undici), Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il ...

