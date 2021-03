Laura Pausini candidata all'Oscar: "È il regalo più grande che la vita potesse farmi" (Di lunedì 15 marzo 2021) “Una canzone in italiano nominata agli Oscar! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”. Dopo la vittoria ai Golden Globes, arriva la nomination agli Oscar per Laura Pausini e la sua Io sì, colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Dopo la notizia della nomination, la cantante ha scritto su Instagram: “Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con #EdoardoPonti e #SophiaLoren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare”. “Voglio ringraziare ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) “Una canzone in italiano nominata agli! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”. Dopo la vittoria ai Golden Globes, arriva la nomination aglipere la sua Io sì, colonna sonora del film Ladavanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Dopo la notizia della nomination, la cantante ha scritto su Instagram: “Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con #EdoardoPonti e #SophiaLoren è stato per me uno dei regali più grandi che la. E ora sapere che sono nominata agliva oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare”. “Voglio ringraziare ...

Advertising

NetflixIT : Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - chetempochefa : Facciamo i complimenti a Laura Pausini per la straordinaria nomination agli Oscar con il brano Io Sì/Seen nella cat… - rtl1025 : ??? Laura Pausini è candidata agli #Oscar per #IoSì nella categoria della miglior canzone originale per il film… - Bizio07 : RT @NetflixIT: Laura Pausini: *nominata agli Oscar* Noi: - AntoLello2 : RT @pirata_21: #Oscar2021: Laura #Pausini candidata per la migliore canzone. La giuria si era appena vaccinata con #AstraZeneca. -