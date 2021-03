L’aspirina potrebbe aiutare contro il coronavirus?

Leggi su wired

(Di lunedì 15 marzo 2021) (foto: Getty Images)Non saltiamo a facili conclusioni, maessere un candidato promettente per il trattamento di Covid-19 e per la prevenzione dell’infezione. Sia chiaro: un possibile candidato, non un’arma certa. Uno studio condotto dai ricercatori del Leumit Health Services, della Bar-Ilan University e del Barzilai Medical Center in Israele ha messo in luce, infatti, che le persone che assumono la cardioaspirina (che ha un dosaggio minore della normale aspirina) si ammalano meno di Covid-19, e anche coloro che manifestano i sintomi guariscono e si negativizzano prima. Si tratta tuttavia di risultati preliminari che devono essere confermati da studi clinici randomizzati, che tengano anche conto del rapporto rischio-beneficio dell’assunzione di questo farmaco (che ha ovviamente effetti collaterali). Sapendo che l’assunzione di ...