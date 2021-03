“Lasciarsi morire”. Fabrizio Corona, ansia dopo le parole del suo avvocato: “Cosa sta facendo in carcere” (Di lunedì 15 marzo 2021) ‘Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?”. Così Belen all’Adnkronos sulla decisione dei magistrati di far tornare Fabrizio Corona in carcere revocandogli i domiciliari. ”Ieri ho pianto tanto -racconta la showgirl argentina commentando le drammatiche immagini che raffiguravano l’ex re dei paparazzi con il volto insanguinato che inveiva contro i poliziotti che lo ammanettano a terra per poi farlo trasferire all’ospedale Niguarda- mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”. “Non dico che chi sbaglia vada per forza aiutato -tiene a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) ‘Penso cheabbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una diretta su Instagram?”. Così Belen all’Adnkronos sulla decisione dei magistrati di far tornareinrevocandogli i domiciliari. ”Ieri ho pianto tanto -racconta la showgirl argentina commentando le drammatiche immagini che raffiguravano l’ex re dei paparazzi con il volto insanguinato che inveiva contro i poliziotti che lo ammanettano a terra per poi farlo trasferire all’ospedale Niguarda- mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto”. “Non dico che chi sbaglia vada per forza aiutato -tiene a ...

