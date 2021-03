Lamela, non solo rabona: il cartellino rosso è da record come… Adebayor (Di lunedì 15 marzo 2021) Un gol capolavoro ma anche un cartellino rosso per Erik Lamela. Il campione del Tottenham si è reso protagonista del derby contro l'Arsenal. Se la rete di rabona verrà vista e rivista per tanto tempo, indelebile sarà, allo stesso modo, anche l'espulsione rimediata.Infatti, secondo i dati Opta, la "cacciata" del giocatore Spurs ha fatto segnare un record molto particolare.Lamela è il primo giocatore a fare gol e poi farsi espellere con la maglia del Tottenham dal novembre 2012. All'epoca era stato Emmanuel Adebayor a segnare e ricevere successivamente il cartellino rosso. Curisità ulteriore: l'avversario degli Spurs era, anche in quel caso, l'Arsenal...caption id="attachment 1108183" align="alignnone" width="1024" ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Un gol capolavoro ma anche unper Erik. Il campione del Tottenham si è reso protagonista del derby contro l'Arsenal. Se la rete diverrà vista e rivista per tanto tempo, indelebile sarà, allo stesso modo, anche l'espulsione rimediata.Infatti, secondo i dati Opta, la "cacciata" del giocatore Spurs ha fatto segnare unmolto particolare.è il primo giocatore a fare gol e poi farsi espellere con la maglia del Tottenham dal novembre 2012. All'epoca era stato Emmanuela segnare e ricevere successivamente il. Curisità ulteriore: l'avversario degli Spurs era, anche in quel caso, l'Arsenal...caption id="attachment 1108183" align="alignnone" width="1024" ...

ItaSportPress : Lamela, non solo rabona: il cartellino rosso è da record come... Adebayor - - LuigiBevilacq17 : RT @NicolinoBerti: Ore 00:27 e mi pregio di ricordarvi come il magnifico gol di Lamela non sia servito a un cazzo. - Torrenapoli1 : Lamela un giocatore da Highlights Gran gol, poi il Tottenham ha perso grazie alla sua espulsione...per dire Ci ha a… - RealMarco94 : Ho rivisto il Gol di Lamela ?? una trentina di volte, 'Geniale', un giocatore che ho sempre amato per la sua elegan… - limenadyaz : Gila goal Lamela tu gilded. Impressive considering dia non american -