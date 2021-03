L'Aifa sospende momentaneamente il vaccino AstraZeneca in Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA - L'Agenzia Italiana del farmaco Aifa ha esteso in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell' EMA , il divieto di utilizzo del vaccino Covid19 di AstraZeneca su ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 marzo 2021) ROMA - L'Agenziana del farmacoha esteso in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell' EMA , il divieto di utilizzo delCovid19 disu ...

Agenzia_Ansa : Nuove inchieste per decessi sospetti in seguito al vaccino di AstraZeneca. L'Aifa: 'Ingiustificato l'allarme'. L'a… - repubblica : Astrazeneca, l'Aifa sospende in via precauzionale l'utilizzo in tutta Italia - SkyTG24 : Covid, Aifa sospende vaccino AstraZeneca in Italia in via precauzionale e temporanea - mafaldina61 : RT @DSant65: E ora arrestateli tutti!!! #AstraZeneca , #AIFA lo sospende in tutta Italia, Stop anche in #Germania e #Francia. #Speranza ir… - mbx1900 : @runner_me_ Ema dice ok aifa sospende perché Germania sospende in attesa di chiarimenti da ema che ribadisce ok -

