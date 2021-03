L’Aifa sospende il vaccino di AstraZeneca in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Aifa ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”, annuncia l’Afa che, “in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”. Foto IPP/Fabio CimagliaRoma 23/02/2021piano vaccinale anti coronavirus covid 19 per il personale militareNella foto: fiale di vaccino AstraZenecaL'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021)ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo delCovid-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”, annuncia l’Afa che, “in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”. Foto IPP/Fabio CimagliaRoma 23/02/2021piano vaccinale anti coronavirus covid 19 per il personale militareNella foto: fiale diL'articolo proviene da nextQuotidiano.

