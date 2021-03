L’Aifa sospende AstraZeneca in tutta Italia (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Aifa vieta l’utilizzo AstraZeneca in tutta Italia. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa dell’Ema. ROMA – L’Aifa vieta l’utilizzo del vaccino AstraZeneca in tutta Italia. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ema. La nota delL’Aifa La sospensione (momentanea) della somministrazione di AstraZeneca è stata comunicata dalL’Aifa con una nota, riportata da La Repubblica: “Tale decisione – si legge – è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’Aifa, in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 marzo 2021)vieta l’utilizzoin. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa dell’Ema. ROMA –vieta l’utilizzo del vaccinoin. La decisione è stata presa in modo precauzionale in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ema. La nota delLa sospensione (momentanea) della somministrazione diè stata comunicata dalcon una nota, riportata da La Repubblica: “Tale decisione – si legge – è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso., in coordinamento con Ema e gli altri Paesi europei, ...

