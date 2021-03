L’Agenzia del Farmaco ci ripensa: Draghi blocca la somministrazione di AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche Italia, Francia e Germania bloccano la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Dopo i diversi decessi registrati in seguito alla somministrazione del vaccino anglo svedese di AstraZeneca, arriva lo stop dal premier Mario Draghi. Da oggi, dunque, anche l’Italia sospende – in via precauzionale – le vaccinazioni con il Farmaco di Oxford. Sulla stessa linea L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 marzo 2021) Anche Italia, Francia e Germaniano ladel vaccino di. Dopo i diversi decessi registrati in seguito alladel vaccino anglo svedese di, arriva lo stop dal premier Mario. Da oggi, dunque, anche l’Italia sospende – in via precauzionale – le vaccinazioni con ildi Oxford. Sulla stessa linea L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Il Piemonte sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca a seguito della morte di un docente poche ore dopo… - Agenzia_Italia : L'Irlanda raccomanda la sospensione del vaccino AstraZeneca - Agenzia_Ansa : A Bologna la Procura apre un fascicolo sulla morte di un insegnante morto 10 giorni dopo la somministrazione di una… - SAGGEIDEE : Saggia decisione. Troppo scetticismo in giro che rischiava di alinentare le idiozie no -vax. Pronti a riprendere qu… - BabboleoNews : L'Agenzia per il farmaco italiana #Aifa ha comunicato la sospensione del #vaccinocovid di #AstraZeneca. -

