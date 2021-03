Lady Gaga vince un Grammy per Rain On Me: le parole di Ariana Grande (Di lunedì 15 marzo 2021) Lady Gaga vince con Ariana Grande Poche ore fa si è svolta la cerimonia di premiazione dei Grammy 2021, e numerosi sono stati i grammofoni assegnati agli artisti che in quest’anno hanno eccelso con i loro lavori. A trionfare nella categoria miglior duetto Pop sono state Lady Gaga e Ariana Grande, per l’ormai iconica Rain L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 15 marzo 2021)conPoche ore fa si è svolta la cerimonia di premiazione dei2021, e numerosi sono stati i grammofoni assegnati agli artisti che in quest’anno hanno eccelso con i loro lavori. A trionfare nella categoria miglior duetto Pop sono state, per l’ormai iconicaL'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gaga Grammy 2021, Beyoncé fa la storia - A Billie Eilish il premio più importante Non potevano mancare i nomi di Lady Gaga e Ariana Grande a cui è andato il premio per il miglior duo pop. Dua Lipa invece si è portata a casa il riconoscimento per il migliore album di canzoni pop. ...

Tutti i vincitori dei Grammy Awards 2021 R.) Best New Artist Megan Thee Stallion Best Pop Solo Performance "Watermelon Sugar", Harry Styles Best Pop Duo/Group Performance "Rain On Me", Lady Gaga e Ariana Grande Best Traditional Pop Vocal ...

House Of Gucci: Patrizia Reggiani critica aspramente Lady Gaga Superga Cinema Lady Gaga vince un Grammy per Rain On Me: le parole di Ariana Grande Lady Gaga vince ai Grammy 2021 con la canzone Rain On Me: sui social arriva il bellissimo post di ringraziamento di Ariana Grande.

House Of Gucci: Patrizia Reggiani critica aspramente Lady Gaga In quest'articolo, abbiamo riportato la notizia della critica mossa da Patrizia Reggiani nei confronti di Lady Gaga che la interpeterà in House Of Gucci.

