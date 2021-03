L’addio di Emma Bonino a +Europa | “Me ne vado a testa alta” | e Della Vedova la segue

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 marzo 2021) Che alla omogeneità si contrapponga la divisibilità lo sapevamo, specie quando si tratta di politica. Ma a rendere l’argomento insolito è la constatazione che alla prima corrisponda il Partito democratico, dimostratosi unito, in assemblea, per il nome del nuovo segretario Enrico Letta, mentre a sgretolarsi sia, la forza parlamentare nata tre anni fa dalla fusione dei Radicali italiani con il movimento Forza Europa: ore buie quelle cui andrà incontro il partito, preannunciate da, presentatasi alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 proprio con il nomesenatrice in lista,con. La stessa che, nel corsoriunione avvenuta ieri via streaming, ha annunciato “Io, personalmente, non voglio stare più in questo ...