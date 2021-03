La voce di Elisa nel Colosseo deserto per spezzare il silenzio sui bambini vittime della guerra in Siria (Di lunedì 15 marzo 2021) A dieci anni dall'inizio del conflitto, il messaggio della cantautrice, ambasciatrice dell'organizzazione umanitaria Save the Children, per tenere alta l'attenzione sulle conseguenze del ... Leggi su today (Di lunedì 15 marzo 2021) A dieci anni dall'inizio del conflitto, il messaggiocantautrice, ambasciatrice dell'organizzazione umanitaria Save the Children, per tenere alta l'attenzione sulle conseguenze del ...

Advertising

repubblica : Elisa canta nel Colosseo vuoto: un grido di aiuto per i bambini della Siria - Corriere : Elisa canta nel Colosseo deserto: «La mia voce per la Siria» video - Corriere : Elisa in concerto nel Colosseo deserto: «La mia voce per la Siria» - il_piccolo : Un monologo, interpretato dalla giovanissima Cristina Magnotti, 11 anni, e il canto di Elisa, nel Colosseo vuoto, i… - PoldoB : Elisa nel Colosseo deserto commuove con la sua voce: un grido di aiuto per i bambini della Siria -