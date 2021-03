La ventiduesima giornata di Basket-Serie A (Di lunedì 15 marzo 2021) vede il ritorno alla vittoria dell’ Ax Armani Milano che risponde all’Happy Casa Brindisi, corsara a Bologna nell’anticipo del sabato, sbancando il campo della Germani Brescia. In fondo alla classifica secondo sorriso per l’Openjobmetis Varese che supera tra le mura amiche la Carpegna Prosciutto Pesaro. Festeggia anche Cantù che vince il derby lombardo contro Cremona. : quali sono i risultati? UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 70-96 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 85-91 OPENJOBMETIS VARESE-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-68 GERMANI BRESCIA- AJX ARMANI EXCHANGE MILANO 92-99 ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-VANOLI Basket REMONA9 92-85 DE LONGHI TREVISO Basket-FORTITUDO FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA 84-78 La classifica AIX ARMANI EXCHANGE MILANO pt 34 HAPPY CASA BRINDISI pt ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) vede il ritorno alla vittoria dell’ Ax Armani Milano che risponde all’Happy Casa Brindisi, corsara a Bologna nell’anticipo del sabato, sbancando il campo della Germani Brescia. In fondo alla classifica secondo sorriso per l’Openjobmetis Varese che supera tra le mura amiche la Carpegna Prosciutto Pesaro. Festeggia anche Cantù che vince il derby lombardo contro Cremona. : quali sono i risultati? UNAHOTELS REGGIO EMILIA-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 70-96 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-HAPPY CASA BRINDISI 85-91 OPENJOBMETIS VARESE-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 81-68 GERMANI BRESCIA- AJX ARMANI EXCHANGE MILANO 92-99 ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ-VANOLIREMONA9 92-85 DE LONGHI TREVISO-FORTITUDO FORTITUDO LAVOROPIU BOLOGNA 84-78 La classifica AIX ARMANI EXCHANGE MILANO pt 34 HAPPY CASA BRINDISI pt ...

Ultime Notizie dalla rete : ventiduesima giornata L'olimpia Milano vince e tiene a distanza una eroica Happy casa L'Olimpia riparte dopo il passo falso di Trento, Brindisi sogna in grande e in fondo alla classifica e' gran bagarre. Tanti i temi nella ventiduesima giornata di regular season di Serie A1 maschile di basket, che ritrova una solida certezza: la forza della sua capolista. Milano, infatti, riprende la propria marcia con una vittoria di ...

Diretta/ Cantù Cremona (risultato finale 92 - 85): continua la ripresa brianzola! ... si gioca alle ore 19.00 di questa sera, domenica 14 marzo 2021, presso il PalaBancoDesio naturalmente di Desio, che ospiterà dunque questo derby lombardo per la ventiduesima giornata del campionato ...

Basket, Serie A 2020/2021: il programma della ventiduesima giornata TIMgate La ventiduesima giornata di Basket-Serie A Scopri risultati e classifica della ventiduesima giornata di Basket-Serie a che si è giocata tra sabato 13 e domenica 14 2020/2021 ...

Chacho show! L’Olimpia Milano vince a Brescia 92-99 Il primo periodo. Inizio non certo esaltante da parte della Germani Brescia con Milano che ne approfitta per propiziare un mini parziale di 0-7 con i canestri di Shavon Shields e Vlado Micov. Ci pensa ...

