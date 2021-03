La vedova di Giuliano Taccola | “Chiedo giustizia da 52 anni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 marzo 2021) Marzia Npieri,di, chiede. Domani ricorre il 52/oversario della morte dell’attaccante della Roma, originario di Uliveto Terme (Pisa), morto negli spogliatoi dello stadio di Cagliari a 25a causa, ricorda laMarzia Npieri in una nota, “da una broncopolmonite esistente da oltre 15 giorni e non curata e da un’iniezione effettuata dal medico sociale giallorosso: non era antibiotico come era stato garantito a mio marito, ma una sostanza che avrebbe eliminato la stanchezza e la febbre”. Secondo Marzia Npieri, “non è stato volutamente salvato e nel fascicolo del tribunale di Cagliari che ha archiviato l’indagine risultano documenti falsi ...