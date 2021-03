La terza ondata è vicino al picco. Dopo Pasqua la situazione epidemiologica sarà più favorevole. Locatelli: “In arrivo 134 milioni di dosi” (Di lunedì 15 marzo 2021) La terza ondata è vicino al picco. A confermarlo, oltre all’andamento della curva epidemiologica (qui l’aggiornamento sui contagi), è il presidente presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, a SkyTg24, secondo cui “siamo a ridosso del picco” e c’è già in corso “una decelerazione della crescita dei contagi”. La chiusura di tre settimane, ha aggiunto, permette in una “logica di massima cautela”, di “trovarci in una situazione epidemiologica più favorevole Dopo Pasqua”. “Al primo posto c’è la tutela della salute – ha detto ancora il numero uno del Consiglio Superiore di Sanità -, ma è evidente che esiste anche una crisi economico-sociale da non sottovalutare. Ecco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 15 marzo 2021) Laal. A confermarlo, oltre all’andamento della curva(qui l’aggiornamento sui contagi), è il presidente presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco, a SkyTg24, secondo cui “siamo a ridosso del” e c’è già in corso “una decelerazione della crescita dei contagi”. La chiusura di tre settimane, ha aggiunto, permette in una “logica di massima cautela”, di “trovarci in unapiù”. “Al primo posto c’è la tutela della salute – ha detto ancora il numero uno del Consiglio Superiore di Sanità -, ma è evidente che esiste anche una crisi economico-sociale da non sottovalutare. Ecco ...

