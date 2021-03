La tecnologia e il mondo degli orologi all’avanguardia (Di lunedì 15 marzo 2021) Vuoi sorprendere il tuo partner per il suo compleanno o fare un dono prezioso ad una persona cara? Regala un orologio avanguardia Le nuove tecnologie ormai ci accompagnano in ogni ambito e in ogni istante della nostra vita: basta guardarsi intorno – a casa, in ufficio o passeggiando semplicemente per strada – per vedere una quantità enorme di persone col capo chino sul telefonino e per accorgersi che praticamente non riusciamo più a vivere senza gli apparecchi tecnologici. Ovviamente questa evoluzione è diventata e sta diventando di giorno in giorno sempre più presente e soprattutto importante, non esiste settore, lavorativo o privato, che non sia investito, alcuni in misura maggiore e altri più limitatamente, da questa rivoluzione. Nessuno ormai penserebbe di uscire di casa senza il proprio smartphone, non solo per avere la possibilità di telefonare (la funzione ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 marzo 2021) Vuoi sorprendere il tuo partner per il suo compleanno o fare un dono prezioso ad una persona cara? Regala uno avanguardia Le nuove tecnologie ormai ci accompagnano in ogni ambito e in ogni istante della nostra vita: basta guardarsi intorno – a casa, in ufficio o passeggiando semplicemente per strada – per vedere una quantità enorme di persone col capo chino sul telefonino e per accorgersi che praticamente non riusciamo più a vivere senza gli apparecchi tecnologici. Ovviamente questa evoluzione è diventata e sta diventando di giorno in giorno sempre più presente e soprattutto importante, non esiste settore, lavorativo o privato, che non sia investito, alcuni in misura maggiore e altri più limitatamente, da questa rivoluzione. Nessuno ormai penserebbe di uscire di casa senza il proprio smartphone, non solo per avere la possibilità di telefonare (la funzione ...

Advertising

LivePaola : #Italy - NEW EDITION! Deadline May 15th #InspiringFifty annuncia con orgoglio l’edizione 2021 di InspiringFifty Ita… - goldenjoe75 : Macchina di Anticitera: il “computer” più antico del mondo verrà riprodotto - djmisterpiu : Nino D'Angelo non e ignorante ,capisce quello che dico ;io avevo il negozio di computer al negozio sono venuti pers… - bcaputo_iit : RT @LivePaola: #Italy - NEW EDITION! Deadline May 15th #InspiringFifty annuncia con orgoglio l’edizione 2021 di InspiringFifty Italia! Chi… - alelomi : RT @LivePaola: #Italy - NEW EDITION! Deadline May 15th #InspiringFifty annuncia con orgoglio l’edizione 2021 di InspiringFifty Italia! Chi… -

Ultime Notizie dalla rete : tecnologia mondo Sviluppo di impianti di riciclo chimico: accordo Nextchem e Agilyx "Questa alleanza rappresenta un'accelerazione per Agilyx verso l'espansione della nostra presenza e dello sviluppo della nostra tecnologia di riciclo avanzato in tutto il mondo", ha commentato Tim ...

Bill e il clima dei miliardari La sua mentalità ingegneristica che vede il mondo, la natura, il clima e i popoli come parti di una macchina in cui tutto può essere modificato con la tecnologia e l'intelligenza artificiale, ...

Quale sarà la prossima rivoluzione nel mondo della tecnologia? DDay.it - Digital Day Bizzarri e i 100 anni di Gucci, la lettera ai dipendenti e il futuro della maison Il ceo della società: «I cicli nella moda durano mediamente cinque anni e io e Alessandro (Michele, il direttore artistico di Gucci, ndr) cerchiamo di muoverci in anticipo». L’impatto del Covid, un pr ...

Moto Guzzi compie 100 anni Si trova a Mandello del Lario, sponda orientale del lago di Como, in via Parodi 63 e si fregia dell’immagine di un’enorme aquila. È l’ingresso carraio dello stabilimento Moto Guzzi, marchio che oggi c ...

"Questa alleanza rappresenta un'accelerazione per Agilyx verso l'espansione della nostra presenza e dello sviluppo della nostradi riciclo avanzato in tutto il", ha commentato Tim ...La sua mentalità ingegneristica che vede il, la natura, il clima e i popoli come parti di una macchina in cui tutto può essere modificato con lae l'intelligenza artificiale, ...Il ceo della società: «I cicli nella moda durano mediamente cinque anni e io e Alessandro (Michele, il direttore artistico di Gucci, ndr) cerchiamo di muoverci in anticipo». L’impatto del Covid, un pr ...Si trova a Mandello del Lario, sponda orientale del lago di Como, in via Parodi 63 e si fregia dell’immagine di un’enorme aquila. È l’ingresso carraio dello stabilimento Moto Guzzi, marchio che oggi c ...