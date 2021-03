La Spezia, sequestrata in porto la riproduzione in vetroresina di una Ferrari. La Finanza: “Violazione dei diritti di proprietà” (Di lunedì 15 marzo 2021) La Spezia – La Guardia di Finanza e l'ufficio delle Dogane hanno sequestrato nel porto della Spezia una riproduzione di una monoposto da Formula 1 costruita e importata in Violazione dei ... sul sito. Leggi su lastampa (Di lunedì 15 marzo 2021) La– La Guardia die l'ufficio delle Dogane hanno sequestrato neldellaunadi una monoposto da Formula 1 costruita e importata indei ... sul sito.

