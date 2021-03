La società Fascino di Maria De Filippi denuncia Pietro Delle Piane e tira una stoccata a Barbara d’Urso

Leggi su biccy

(Di lunedì 15 marzo 2021)ieri sera a Live Non è laha avuto come ospiti Antonella Elia ed il fidanzatoche si sono confrontati con le celeberrime cinque agguerritissime sfere. L’amore fra Antonella elo abbiamo conosciuto al Grande Fratello Vip dello scorso anno, ma poi è naufragato a Temptation Island per poi rifiorire nei mesi successivi. Quando però gli autori di Live Non è lahanno raccontato in video il loro amore, tutti i riferimenti al programma diDesono stati omessi, andando così ad accreditare il rumor lanciato da Dagospia che parlava di clausola imposta dache vieterebbe adi poter parlare dei suoi show e ...