La sfolgorante fioritura di ciliegi del Guizhou | nel sudovest cinese

Leggi su wired

(Di lunedì 15 marzo 2021) Nella provincia montuosa di, neldella Cina, è iniziata ladidel distretto di Guyan. Qui si trova un’area protetta con tanto di punti panoramici per turisti, costellata da centinaia e centinaia di alberi che con l’arrivo delle prime temperature miti si colorano di sfumature rosa accese. Uno spettacolo immortalato dall’alto grazie ai droni, di cui potete sfogliare alcuni scatti nella nostra gallery di oggi, sognando i colori di una primavera in anticipo che ancora una volta – almeno per il momento – qui da noi possiamo goderci giusto dalle finestre o dai balconi di casa. Wired.