La scuola poteva restare aperta, vi spiego perché (Di lunedì 15 marzo 2021) Non accadeva esattamente da un anno, marzo 2020. Secondo i dati di Tuttoscuola circa 7 milioni di studenti, da oggi, tornano in Dad. Smettono di frequentare la scuola in presenza e restano a casa. Con una punta di orgoglio mi sento di dire che forse, proprio oggi, ci rendiamo conto del peso (ma anche della lungimiranza) della decisione del Governo precedente di lasciare sempre aperto tutto il primo ciclo, anche in zona rossa. Una decisione che fu sofferta, difficile: nel Paese in cui ci sono amministratori che definiscono “snob” quelli che vogliono andare a scuola, fu una scelta per nulla scontata. Grazie alla quale, da settembre ad oggi, cioè nell’anno scolastico in corso, la nostra scuola è “tornata in Europa”. I dati ufficiali dell’Unesco dicono che il nostro Paese è in media per numero di giorni in presenza, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Non accadeva esattamente da un anno, marzo 2020. Secondo i dati di Tuttocirca 7 milioni di studenti, da oggi, tornano in Dad. Smettono di frequentare lain presenza e restano a casa. Con una punta di orgoglio mi sento di dire che forse, proprio oggi, ci rendiamo conto del peso (ma anche della lungimiranza) della decisione del Governo precedente di lasciare sempre aperto tutto il primo ciclo, anche in zona rossa. Una decisione che fu sofferta, difficile: nel Paese in cui ci sono amministratori che definiscono “snob” quelli che vogliono andare a, fu una scelta per nulla scontata. Grazie alla quale, da settembre ad oggi, cioè nell’anno scolastico in corso, la nostraè “tornata in Europa”. I dati ufficiali dell’Unesco dicono che il nostro Paese è in media per numero di giorni in presenza, ...

