La risposta di Selvaggia Lucarelli a Massimo Giletti dopo la foto con il bacio a Corona: voto 1 (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è tardata ad arrivare la risposta di Selvaggia Lucarelli al messaggio lanciato da Massimo Giletti nella puntata di Non è l’Arena in onda il 14 marzo 2021. La Lucarelli ha postato un lungo post sui social dove risponde per le rime a Giletti che, per argomentare una sua tesi tra l’altro, ha usato una foto parecchio discutibile. Ed è anche da qui che parte la risposta di Selvaggia che cerca di ribadire, punto per punto, i motivi per i quali ha preso le distanze dalla trasmissione di La7, della quale fino a qualche mese fa era ospite fissa, non gradendo alcune delle decisioni prese da Giletti. Nella risposta della Lucarelli tra l’altro, anche delle considerazioni che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) Non è tardata ad arrivare ladial messaggio lanciato danella puntata di Non è l’Arena in onda il 14 marzo 2021. Laha postato un lungo post sui social dove risponde per le rime ache, per argomentare una sua tesi tra l’altro, ha usato unaparecchio discutibile. Ed è anche da qui che parte ladiche cerca di ribadire, punto per punto, i motivi per i quali ha preso le distanze dalla trasmissione di La7, della quale fino a qualche mese fa era ospite fissa, non gradendo alcune delle decisioni prese da. Nelladellatra l’altro, anche delle considerazioni che ...

Dedylyupixar : RT @gemellANSIA: Ma vogliamo parlare di #Parpiglia che mi blocca immotivatamente? Credo che la sua affermazione (fatta il 13/11/20) su #Sel… - Murzilli_Miche : @BruNO16503135 @Ivan__soli Pronto pure tu per la risposta selvaggia! - nicoletta09 : @GianluigiNuzzi @Focus_it @SalvatoreMerlo @ilfoglio_it L’ordine non dorme, è impegnato a chiedere precedenza sulle… - Davide_m9 : @stanzaselvaggia In risposta ai tuoi tweet si riescono sempre a trovare persone di altro calibro e spessore, che pu… - VittorioXlater : @RoccoTodero @stanzaselvaggia Una risposta decisamente condividibile, ma troppo complicata per la Selvaggia. Speria… -