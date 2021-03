La Regina ha tagliato i fondi a Harry e Meghan. Ma quanti soldi ha la famiglia reale e da dove arriva la sua ricchezza? (Di lunedì 15 marzo 2021) «Tutto quello che desideravo era sicurezza e protezione per la mia famiglia», ha detto il principe Harry a Oprah Winfrey durante l’intervista che ha fatto il giro del mondo. Insieme alla moglie Meghan Markle, il secondogenito del principe Carlo ha rivelato aspetti inediti del difficile rapporto con la famiglia reale. Oltre alle sconvolgenti accuse di razzismo nei confronti del figlio Archie, Harry ha raccontato di come la decisione della Corona sia stata quella di tagliare completamente i fondi alla coppia. Dopo aver lasciato Buckingham Palace ed essersi trasferiti in California, Harry e Meghan si starebbero finanziando grazie ai mega accordi presi con i media, con Spotify per la produzione di un podcast e con Netflix per un ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) «Tutto quello che desideravo era sicurezza e protezione per la mia», ha detto il principea Oprah Winfrey durante l’intervista che ha fatto il giro del mondo. Insieme alla moglieMarkle, il secondogenito del principe Carlo ha rivelato aspetti inediti del difficile rapporto con la. Oltre alle sconvolgenti accuse di razzismo nei confronti del figlio Archie,ha raccontato di come la decisione della Corona sia stata quella di tagliare completamente ialla coppia. Dopo aver lasciato Buckingham Palace ed essersi trasferiti in California,si starebbero finanziando grazie ai mega accordi presi con i media, con Spotify per la produzione di un podcast e con Netflix per un ...

Advertising

frances78863240 : Razzismo dappertutto,scuola di vita. Santifichiamo la duchessa Meghan che si è ritrovata circondata da razzisti e s… - Adalber54679112 : @bianca_cappa Poi le due suocere in che rapporti sono, mi sa che la regina e famiglia reale tagliato i ponti lei ha… - IvstinreaIity : il modo in cui Twitter ha tagliato e ha detto: SHARON CARTER REGINA - tistogiudicando : 'La mia famiglia mi ha tagliato fuori finanziariamente' ma scusa se decidi di non avere più impegni per conto della… - Itss_SaRaNnn : @rossiscarlet Ma nell'intervista hanno parlato con rispetto della regina, Harry ha solo detto che suo padre ha tagliato i ponti con lui -