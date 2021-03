La Puglia è in zona rossa: cosa si può fare, i divieti, il modulo di autodichiarazione Da oggi le maggiori restrizioni in dieci regioni e nella Provincia autonoma di Trento, riguardano oltre quaranta milioni di persone. Didattica a distanza per circa sette milioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Da lunedì 15 marzo 2021 la Puglia è inserita in zona rossa, come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo. Spostamenti È vietato spostarsi fra regioni È vietato spostarsi fuori dal proprio comune È vietato circolare all’interno del proprio comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovati necessità con autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22. Ristorazione Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l’asporto I bar sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Da lunedì 15 marzo 2021 laè inserita in, come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo. Spostamenti È vietato spostarsi fraÈ vietato spostarsi fuori dal proprio comune È vietato circolare all’interno del proprio comune e spostarsi verso abitazioni private diverse dalla propria Sono consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute o comprovati necessità con autocertificazione. Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito dalle 5 alle 22. Ristorazione Ristoranti, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 22, l’asporto I bar sono chiusi. È consentito il servizio a domicilio e, fino alle 18, ...

