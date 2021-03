La moglie di Ambrogio Crespi: “Condannato un innocente, sistema malato” (Di lunedì 15 marzo 2021) La Cassazione ha Condannato il regista Ambrogio Crespi a 6 anni di carcere nel processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia. Pubblichiamo il post con cui la moglie del regista, Helene Pacitto, esprime il suo dolore e la sua rabbia per una condanna ritenuta ingiusta. “Questa foto deve restare impressa nella memoria di tutti. Questa foto è il simbolo della malagiustizia. Di un sistema fallato, malato. Oggi Ambrogio si costituirà da uomo innocente nel carcere di Opera a Milano, per scontare una pena lunare, in totale contrapposizione con i principi della sua vita, della nostra, delle persone che sono intorno a noi. Da uomo di giustizia giusta, contro le mafie, per la legalità, a Condannato per concorso esterno in ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) La Cassazione hail registaa 6 anni di carcere nel processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia. Pubblichiamo il post con cui ladel regista, Helene Pacitto, esprime il suo dolore e la sua rabbia per una condanna ritenuta ingiusta. “Questa foto deve restare impressa nella memoria di tutti. Questa foto è il simbolo della malagiustizia. Di unfallato,. Oggisi costituirà da uomonel carcere di Opera a Milano, per scontare una pena lunare, in totale contrapposizione con i principi della sua vita, della nostra, delle persone che sono intorno a noi. Da uomo di giustizia giusta, contro le mafie, per la legalità, aper concorso esterno in ...

