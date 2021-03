La moglie dell’insegnante morto a Biella dopo il vaccino AstraZeneca: «Voglio chiarezza, ma credo ancora che vaccinarsi sia l’unica strada» (Di lunedì 15 marzo 2021) Simona Riussi, moglie di Sandro Tognatti, l’insegnante di clarinetto morto a Biella 14 ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Coronavirus, non ha dubbi: «Mio marito credeva nel vaccino e bisogna continuare a crederci perché è l’unica strada che ci può liberare da questa situazione». La donna, intervistata dai quotidiani la Repubblica e Il Messaggero, si è detta d’accordo sulla necessità di fare subito chiarezza su quanto accaduto. Ma allo scopo di poter andare avanti con la campagna: «L’esistenza di un legame con il vaccino al momento non c’è, visto che il decesso è stato così ravvicinato hanno consigliato l’autopsia. Ma in cuor mio non me la sento di dire che sia colpa del ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Simona Riussi,di Sandro Tognatti, l’insegnante di clarinetto14 orela somministrazione delcontro il Coronavirus, non ha dubbi: «Mio marito credeva nele bisogna continuare a crederci perché èche ci può liberare da questa situazione». La donna, intervistata dai quotidiani la Repubblica e Il Messaggero, si è detta d’accordo sulla necessità di fare subitosu quanto accaduto. Ma allo scopo di poter andare avanti con la campagna: «L’esistenza di un legame con ilal momento non c’è, visto che il decesso è stato così ravvicinato hanno consigliato l’autopsia. Ma in cuor mio non me la sento di dire che sia colpa del ...

