La mascherina fatta apposta per chi corre

Diventate popolari per tutti, le mascherine erano utilizzate anche prima della pandemia per difendersi contro l'inquinamento urbano, in particolare contro le polveri fini, come le particelle Pm10 e Pm2.5, presenti nell'aria che si respira in città. Per arginare un killer silenzioso che provoca ogni anno decine di migliaia di morti, nel 2018 è nata Narvalo, spin-off del Politecnico di Milano che, dopo il modello lanciato lo scorso anno, torna con la Urban Active Mask dedicata agli sportivi e arricchita dalla valvola posizionata nella parte anteriore della maschera, così da ottimizzare il flusso d'aria e ridurre l'accumulo di umidità e anidride carbonica. Per farlo sfrutta i sensori che consentono di monitorare la respirazione e regolare la velocità della ventola. La valvola, denominata Active Shield, permette anche di monitorare la qualità dell'aria respirata, mentre lo strato in ...

