La mamma più anziana del mondo viene dall’India | 75 anni | è madre di 2 gemelli di un anno e mezzo La loro storia

Yerramatti Mangayamma è la mamma più anziana del mondo. Con i suoi 75 anni, la donna ha due gemelline di un anno e mezzo. La storia inizia nel 2019, quando la donna (allora 73enne) e il marito (allora 83enne e oggi deceduto), decidono di avere un figlio con la fecondazione in vitro. Oggi, le due gemelline hanno un anno e mezzo e si chiamano Rama Tulasi e Uma Tulasi. La coppia si era sposata con un matrimonio combinato nel 1962 e da allora hanno fatto di tutto per avere un figlio. Purtroppo, però, questo non è mai stato possibile, fino al 2019. Quando la donna, a 40 anni, è entrata in menopausa, allo sconforto si è accompagnata anche la ...

