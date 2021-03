La lotta Champions si fa fitta | ora c’è anche il Milan

Advertising

ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - AntoVitiello : #Milan con poche energie, arrivato stanco e con troppi titolati fuori nella sfida contro il #Napoli. Pesa il rigore… - marcuzzo27 : @GiovanniBranza3 Comunque sono incazzato con la Roma .... se vinceva ieri c’era molta bagarre nella lotta champions ..... - infoitsport : Le pagelle di Gattuso: rientra in lotta Champions. Ritorno dolce, ma dà quasi lo scudetto all’Inter - ciccionocera00s : RT @MilanNewsit: Pasqua riapre la lotta Champions. Il Milan, adesso, deve farsi sentire. Il ritorno di Ibra e la follia di Rebic: le facce… -

Ultime Notizie dalla rete : lotta Champions

Gli Hammers sono in pienaper qualificarsi alla prossimaLeague , alle spalle del Chelsea che ha pareggiato col Leeds . Il Leicester schiaccia 5 - 0 lo Sheffield United, sempre più a ......tagliati fuori dallavisto che il trionfo a cominciare dal trio formato da Lautaro Martinez, Immobile e Muriel tutti in quota a 25,00. Così dopo il titolo in Premier, in Liga e in, ...Successo importante in zona Champions per il Napoli nel posticipo della 27a giornata: gli azzurri infatti hanno battuto per 1-0 a San Siro il Milan grazie al gol di Politano al 49' e con ...La sconfitta subita contro il Napoli ha portato i rossoneri a 9 punti dalla vetta. I partenopei, al quinto posto, sono più vicini. Champions League FOTO . La vittoria ...