La grazia di Giovanni Gastel nel dare del tu alla bellezza

(Di lunedì 15 marzo 2021)del tu, che è il titolo di un suo libro, questa era l’arte di, grande fotografo di animo gentile e delicato. E in quel suo Tu, c’era tutta lae il garbo che si deve alle persone che si ammirano e si amano.ci ha lasciati a 65 anni dopo un viaggio di più di quarant’anni di scatti e occhio per la luce, l’armonia di quell’istante solo che fissa per sempre visi, oggetti, natura, immortalandoli, “perché la fotografia non parla del reale è oltre e lo sublima”, raccontava rapito. Figlio nobile di un incrocio di piccola borghesia, il padre Giuseppe, e di alta aristocrazia, la madre Ida Visconti di Modrone, sorella del regista Luchino,era il signore ...

