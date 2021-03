La giustizia boliviana mette in carcere l' ex presidente

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 15 marzo 2021) Con le accuse di terrorismo, sedizione e cospirazione è stata arrestata in un’operazione alla periferia della città di Trinidad, capoluogo del dipartimento del Beni in Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, exad interim del Paese andino, che aveva sostituito Evo Morales al Palacio Quemado di La Paz dopo la sua rinuncia e la fuga a Città del Messico. Nel quadro della stessa inchiesta e con le stesse imputazioni sono parimenti finiti agli arresti l’ex ministro dell’Energia Álvaro Rodrigo Guzmán, quello dellaÁlvaro Coimbra, Arturo Murillo, ex ministro degli Interni già rifugiato negli Usa, e quello della Difesa Luis Fernando López. Allo stesso tempo non sono stati risparmiati i vertici militari e della polizia al comando al tempo dei disordini che si scatenarono in tutto il Paese al seguito delle elezioni presidenziali del 20 ottobre 2019 ...