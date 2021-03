La gestione della crisi anche alla luce del nuovo Codice: aspetti operativi e luci ed ombre della nuova normativa (Di lunedì 15 marzo 2021) (Roma 15 marzo 2021) - Un nuovo ciclo di incontri firmato Centro Studi Borgogna Milano, 15 marzo 2021 - Il Strutturato in cinque appuntamenti calendarizzati da marzo a luglio 2021, questo nuovo ciclo di incontri ha come titolo “” e potrà essere seguito liberamente attraverso i canali “La nostra Associazione prosegue nel proprio obiettivo di offrire un percorso di aggiornamento professionale ed approfondimento giuridico facilmente fruibile dal pubblico. Sono grato al Collega Luca Finocchiaro per aver ideato e curato un progetto di così ampio respiro: un'opportunità per tornare ad affrontare il tema del Codice della crisi di impresa e dell'Insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021”, ha dichiarato il Presidente del CSB, l'avv. Fabrizio Ventimiglia. 1° incontro mercoledì 24 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Roma 15 marzo 2021) - Unciclo di incontri firmato Centro Studi Borgogna Milano, 15 marzo 2021 - Il Strutturato in cinque appuntamenti calendarizzati da marzo a luglio 2021, questociclo di incontri ha come titolo “” e potrà essere seguito liberamente attraverso i canali “La nostra Associazione prosegue nel proprio obiettivo di offrire un percorso di aggiornamento professionale ed approfondimento giuridico facilmente fruibile dal pubblico. Sono grato al Collega Luca Finocchiaro per aver ideato e curato un progetto di così ampio respiro: un'opportunità per tornare ad affrontare il tema deldi impresa e dell'Insolvenza, che entrerà in vigore il 1° settembre 2021”, ha dichiarato il Presidente del CSB, l'avv. Fabrizio Ventimiglia. 1° incontro mercoledì 24 ...

