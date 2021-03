La Germania sospende precauzionalmente il vaccino Astrazeneca

Advertising

TgLa7 : #AstraZeneca: Germania sospende vaccinazione - repubblica : ?? AstraZeneca, la Germania sospende la vaccinazione in via precauzionale - MediasetTgcom24 : Anche la Germania sospende le vaccinazioni con AstraZeneca #coronavirusitalia - SimoInTheAir : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Berlino ha deciso su raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini, secondo cui dopo alcuni casi di trom… - NazzarenoMi : RT @Yi_Benevolence: La Germania sospende #Astrazeneca PER FARLA SOSPENDERE A NOI. Loro hanno i 30 milioni di Pfizer che si erano comprati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania sospende

Dopo nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate ine in Europa, l'Istituto ritiene necessarie ulteriori indagini. Al momento, non ci sono prove di una ...... che ritiene necessarie 'ulteriori indagini' dopo le segnalazioni di casi di trombosi in relazione alla vaccinazione in diversi Paesi europei, compresa la stessa. La somministrazione del ...Finisce sotto sequestro in tutta Italia un altro lotto di vaccino Astrazeneca. È l'ABV5811, quello a cui apparteneva il siero somministrato al professore morto in Friuli e ...Nel primo pomeriggio di lunedì la Germania ha sospeso in via precauzionale le somministrazioni del vaccino di AstraZeneca, in seguito ai casi da ...