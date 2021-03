La Germania sospende l'uso del vaccino Astrazeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la Danimarca e l’Olanda, Norvegia e Islanda anche la Germania sospende l’uso del vaccino anti Covid di Astrazeneca. La decisione è arrivata pochi minuti fa. In Italia nei giorni scorsi è stato sospeso un solo lotto a seguito di presunti eventi avversi gravi. Il ministro della Salute tedesco: “Scelta precauzionale” Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo la Danimarca e l’Olanda, Norvegia e Islanda anche lal’uso delanti Covid di. La decisione è arrivata pochi minuti fa. In Italia nei giorni scorsi è stato sospeso un solo lotto a seguito di presunti eventi avversi gravi. Il ministro della Salute tedesco: “Scelta precauzionale”

