La Germania sospende in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) La Germania ha sospeso temporaneamente la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19. Lo ha annunciato il Ministero federale della Salute, spiegando che la misura è stata presa "in via precauzionale". Lo riportano i media tedeschi. Il governo federale, ha spiegato un portavoce del Ministero della Salute, ha agito seguendo una raccomandazione dell'Istituto federale per i vaccini Paul Ehrlich (Pei). Dopo nuove segnalazioni di casi di trombosi in persone che erano state vaccinate in Germania e in Europa, l'Istituto ritiene necessarie ulteriori indagini. L'articolo ilNapolista.

