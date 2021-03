La Germania sospende il vaccino AstraZeneca

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 15 marzo 2021) Laha deciso dire “per precuazione” le vaccinazioni con. La decisione del governo federale, come riportano i media tedeschi, si basa su una raccomandazione dell’Istituto Paul Ehrlich, come riferito da un portavoce del ministero della Salute, che ritiene necessarie “ulteriori indagini” dopo le segnalazioni di casi di trombosi in relazione alla vaccinazione in diversi Paesi europei, compresa la stessa. La somministrazione delanti-Covid diè stata sospesa anche in Danimarca, Norvegia, Islanda e a seguire anche in Bulgaria, Irlanda e Paesi Bassi. Diversi altri Paesi, compresa l’Italia, hanno invece bloccato l’utilizzo di determinati lotti del farmaco anti-Covid dell’azienda britannico-svedese. Nelle scorse ore Marco Cavaleri, ...