La frenata del Papa sulle coppie gay per evitare fughe in avanti (Di lunedì 15 marzo 2021) A pochi giorni dall'avvio di un anno speciale dedicato alla ricezione della più controversa delle sue encicliche bergogliane, la Amoris laetitia pubblicata a conclusione del doppio sinodo sulla famiglia, e mentre si moltiplicano, sempre su sollecitazione di Francesco, i sinodi nazionali, e con essi le controversie sui temi più disparati (abusi sessuali, ruolo delle donne, celibato obbligatorio, omosessualità), il Papa imprime una vistosa frenata a ogni possibile fuga in avanti e, tramite la congregazione per la Dottrina della fede, ribadisce che 'la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita'. Il 'niet' è appena velato dal linguaggio curiale: 'La Chiesa - spiega l'ex Santo Uffizio - rammenta che Dio stesso non smette di benedire ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui 'siamo più ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) A pochi giorni dall'avvio di un anno speciale dedicato alla ricezione della più controversa delle sue encicliche bergogliane, la Amoris laetitia pubblicata a conclusione del doppio sinodo sulla famiglia, e mentre si moltiplicano, sempre su sollecitazione di Francesco, i sinodi nazionali, e con essi le controversie sui temi più disparati (abusi sessuali, ruolo delle donne, celibato obbligatorio, omosessualità), ilimprime una vistosaa ogni possibile fuga ine, tramite la congregazione per la Dottrina della fede, ribadisce che 'la benedizione delle unioni omosessuali non può essere considerata lecita'. Il 'niet' è appena velato dal linguaggio curiale: 'La Chiesa - spiega l'ex Santo Uffizio - rammenta che Dio stesso non smette di benedire ciascuno dei suoi figli pellegrinanti in questo mondo, perché per Lui 'siamo più ...

