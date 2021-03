La foto di Gianni Morandi con medici e infermieri dopo le ustioni: cosa dice il bollettino dell’ospedale (Di lunedì 15 marzo 2021) dopo lo spavento dovuto alle notizie sul ricovero d’urgenza spunta la prima foto di Gianni Morandi con medici e infermieri. Il cantante si trova ancora ricoverato ma le sue condizioni sono definite “soddisfacenti” dal bollettino dell’ospedale. Il ricovero Nella giornata di giovedì Gianni Morandi si è ustionato gravemente – i medici parlano di ustioni di terzo grado – mentre stava bruciando sterpaglie presso la sua abitazione alle porte di Bologna. L’artista è scivolato verso le fiamme ma è riuscito a mettersi subito in salvo. In un primo momento è stato trasportato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna per poi essere trasferito al centro specializzato di Cesena, l’ospedale ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021)lo spavento dovuto alle notizie sul ricovero d’urgenza spunta la primadicon. Il cantante si trova ancora ricoverato ma le sue condizioni sono definite “soddisfacenti” dal. Il ricovero Nella giornata di giovedìsi è ustionato gravemente – iparlano didi terzo grado – mentre stava bruciando sterpaglie presso la sua abitazione alle porte di Bologna. L’artista è scivolato verso le fiamme ma è riuscito a mettersi subito in salvo. In un primo momento è stato trasportato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna per poi essere trasferito al centro specializzato di Cesena, l’ospedale ...

Advertising

Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - rep_bologna : Gianni Morandi in ospedale, selfie con i medici: 'Condizioni soddisfacenti' [aggiornamento delle 14:46] - BonnieandLana : RT @ilgiornale: È diventata virale la foto di Gianni Morandi insieme al personale medico e sanitario dell'ospedale di Bologna dopo l'incide… - rep_bologna : Gianni Morandi in ospedale, selfie con i medici: 'Condizioni soddisfacenti' [aggiornamento delle 14:30] - medicojunghiano : Gianni Morandi in ospedale, selfie con i medici -