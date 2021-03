La forza della Ragione e il coraggio della politica (Di lunedì 15 marzo 2021) Al di là delle convulsioni passate e presenti del suo gruppo dirigente, il PD ha comunque rappresentato e ancora rappresenta un riferimento per quei cittadini che si ispirano a valori democratici, progressisti, inclusivi, di uguaglianza e giustizia sociale. Si tratta di una constituency idealmente più ampia di quella elettorale, a dimostrazione del fatto che l’esistenza e il destino di questo partito coinvolge tutti coloro che si identificano con quei valori, al di là delle insoddisfazioni per come , spesso, sono rappresentati. È su queste premesse che ci sentiamo in dovere di lanciare pubblicamente un allarme che contrasti lo sfaldamento clamorosamente emerso di un partito la cui dirigenza sembra ormai dirigere solo se stessa. E in più sbandando da ogni parte. Le improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti (che sembra siano dovute a una reale esasperazione/disperazione personale), ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021) Al di là delle convulsioni passate e presenti del suo gruppo dirigente, il PD ha comunque rappresentato e ancora rappresenta un riferimento per quei cittadini che si ispirano a valori democratici, progressisti, inclusivi, di uguaglianza e giustizia sociale. Si tratta di una constituency idealmente più ampia di quella elettorale, a dimostrazione del fatto che l’esistenza e il destino di questo partito coinvolge tutti coloro che si identificano con quei valori, al di là delle insoddisfazioni per come , spesso, sono rappresentati. È su queste premesse che ci sentiamo in dovere di lanciare pubblicamente un allarme che contrasti lo sfaldamento clamorosamente emerso di un partito la cui dirigenza sembra ormai dirigere solo se stessa. E in più sbandando da ogni parte. Le improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti (che sembra siano dovute a una reale esasperazione/disperazione personale), ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? BUON LAVORO AL GENERALE FIGLIUOLO I mesi persi da Arcuri a rincorrere le primule non torneranno, ma ho grande fid… - Eurosport_IT : SUDORE ? FATICA ? VITTORIA Van der Poel si prende di forza la quinta tappa della Tirreno-Adriatico: al traguardo,… - SeaWatchItaly : La Giornata internazionale dei diritti della donna è una giornata di lotta. Da un anno a oggi, nel Mediterraneo, a… - Chimyflower : RT @heythereitssab: Non credo qualcunx ne parlerà visto che ieri ci sono stati i grammy, ma oggi è una giornata molto importante. Prego per… - heythereitssab : Non credo qualcunx ne parlerà visto che ieri ci sono stati i grammy, ma oggi è una giornata molto importante. Prego… -

Ultime Notizie dalla rete : forza della Vaccini: Ronzulli (Fi), siano obbligatori per i sanitari ...tutti prima possiamo tornare alla normalità e finalmente c'è un piano vaccinale all'altezza della ... Lo ha detto Licia Ronzulli di Forza Italia ad Agorà su Rai 3. .

Germania, medici: Si torni al lockdown 11.30 Germania, medici: Si torni al lockdown "Alla luce dei dati del contagio, che mostrano un aumento delle infezioni da Covid e la diffusione della variante britannica,peroriamo con forza la causa di un ritorno al lockdown per evitare una terza ondata forte". Così i medici delle terapie intensive in Germania. Nelle 24 ore si sono registrati ...

La forza della musica può liberarci QUOTIDIANO.NET Donnarumma: "Iniziamo una settimana importante con voglia di tornare sulla strada giusta" All’indomani della sconfitta interna contro il Napoli di Gennaro Gattuso ... “Iniziamo una settimana importante con la voglia di tornare subito sulla strada giusta. Forza Milan.” ...

Avanzano Lega e Forza Italia, frena FdI. Il sondaggio che fa tremare Pd e M5s Nuovo sondaggio settimanale della società di Enzo Risso, commissionato dalla Lega. La rilevazione degli ultimi giorni conferma la crescita del ...

...tutti prima possiamo tornare alla normalità e finalmente c'è un piano vaccinale all'altezza... Lo ha detto Licia Ronzulli diItalia ad Agorà su Rai 3. .11.30 Germania, medici: Si torni al lockdown "Alla luce dei dati del contagio, che mostrano un aumento delle infezioni da Covid e la diffusionevariante britannica,peroriamo conla causa di un ritorno al lockdown per evitare una terza ondata forte". Così i medici delle terapie intensive in Germania. Nelle 24 ore si sono registrati ...All’indomani della sconfitta interna contro il Napoli di Gennaro Gattuso ... “Iniziamo una settimana importante con la voglia di tornare subito sulla strada giusta. Forza Milan.” ...Nuovo sondaggio settimanale della società di Enzo Risso, commissionato dalla Lega. La rilevazione degli ultimi giorni conferma la crescita del ...