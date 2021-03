La Fascino di Maria De Filippi pubblica un video inedito di Temptation Island su Pietro Delle Piane (Di lunedì 15 marzo 2021) È bufera ormai per le parole che Pietro Delle Piane ha detto domenica sera a Live – Non è la d’Urso, quando ha sostenuto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Una dichiarazione che ha fatto sorgere dei dubbi: Delle Piane intendeva dire di aver seguito un “copione” prestabilito dall’alto, o di aver lui stesso deciso in modo del tutto indipendente di aver recitato? Per evitare fraintendimenti è intervenuta direttamente la Fascino, ovvero la società di Maria De Filippi che produce il programma, che ha annunciato di voler procedere per vie legali. Poche ore dopo anche Mediaset ha diramato un comunicato confermando l’azione legale nei confronti di Pietro Delle ... Leggi su trendit (Di lunedì 15 marzo 2021) È bufera ormai per le parole cheha detto domenica sera a Live – Non è la d’Urso, quando ha sostenuto di aver recitato un ruolo a. Una dichiarazione che ha fatto sorgere dei dubbi:intendeva dire di aver seguito un “copione” prestabilito dall’alto, o di aver lui stesso deciso in modo del tutto indipendente di aver recitato? Per evitare fraintendimenti è intervenuta direttamente la, ovvero la società diDeche produce il programma, che ha annunciato di voler procedere per vie legali. Poche ore dopo anche Mediaset ha diramato un comunicato confermando l’azione legale nei confronti di...

