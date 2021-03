La domenica di Can Yaman: tra Diletta Leotta e le lettere dei fans (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra un impegno lavorativo e l’altro, Can Yaman trova sempre il tempo per Diletta Leotta e per i fans che gli spediscono lettere Can Yaman è amatissimo e ricercatissimo! L’attore turco passa da un set ad un altro senza dimenticare l’attenzione per la sua vita privata e la voglia di coltivare le sue passioni. Di recente lo abbiamo visto nell’ultima puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” nelle vesti di un barista, mentre quotidianamente si sottopone ad allenamenti intensi per interpretare al meglio il personaggio di Sandokan nella relativa serie. Nelle ore scorse, inoltre, da quanto si evince dai canali social, Can Yaman ha girato il nuovo spot per un marchio italiano di pasta sempre per la regia di Ferzan Ozpetek e con Claudia Gerini. Insomma, per Can ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Tra un impegno lavorativo e l’altro, Cantrova sempre il tempo pere per iche gli spedisconoCanè amatissimo e ricercatissimo! L’attore turco passa da un set ad un altro senza dimenticare l’attenzione per la sua vita privata e la voglia di coltivare le sue passioni. Di recente lo abbiamo visto nell’ultima puntata della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti” nelle vesti di un barista, mentre quotidianamente si sottopone ad allenamenti intensi per interpretare al meglio il personaggio di Sandokan nella relativa serie. Nelle ore scorse, inoltre, da quanto si evince dai canali social, Canha girato il nuovo spot per un marchio italiano di pasta sempre per la regia di Ferzan Ozpetek e con Claudia Gerini. Insomma, per Can ...

Advertising

Antonio05584296 : RT @ilpiacere_8483: Diavoletta si è divertita così... Il video completo sul nostro onlyfans o scrivendoci in privato. Buona domenica! ?? Dia… - longiisland : la domenica sera si cena con latte e biscotti e you can’t change my mind - xthedeathofme : RT @Discorvdia: La domenica è il giorno peggiore della settimana and you can’t change my mind - Discorvdia : La domenica è il giorno peggiore della settimana and you can’t change my mind - OOdatrujillo : RT @Clement60673330: Buongiorno e buona domenica a tutti voi sempre in compagnia dei miei amori Can e Demet ???????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : domenica Can Grammy Awards 2021, da Billie Eilish a Taylor Swift: ecco tutti i vincitori Domenica 14 marzo si è tenuta la cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2021, i più prestigiosi ... La canzone dell'anno è invece I Can't Breathe di HER . Vediamo ora chi sono tutti i vincitori dei ...

Grammy Awards 2021: l'elenco dei vincitori La notte tra domenica 14 e lunedì 15 marzo si sono svolti a Los Angeles i Grammy Awards 2021 . Una serata che ha ... Billie Eilish Album Of The Year 'Folklore', Taylor Swift Song Of The Year 'I Can't ...

Daydreamer domenica 14 marzo: anticipazioni di oggi su La5 MAM-e La domenica di Can Yaman: tra Diletta Leotta e le lettere dei fans Insomma, per Can Yaman il lavoro non manca. Così nel suo tempo libero decide di dedicarsi a ciò che più gli importa. Nella domenica appena finita, Can Yaman ha voluto condividere alcuni momenti sui ...

Grammy 2021, i vincitori: Beyoncé entra nella storia con 28 premi in carriera La cerimonia che si è svolta domenica notte a Los Angeles ... è andato alla cantautrice H.E.R. per “I Can’t Breathe”, brano intitolato come le parole pronunciate da George Floyd poco prima di morire ...

14 marzo si è tenuta la cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2021, i più prestigiosi ... La canzone dell'anno è invece I't Breathe di HER . Vediamo ora chi sono tutti i vincitori dei ...La notte tra14 e lunedì 15 marzo si sono svolti a Los Angeles i Grammy Awards 2021 . Una serata che ha ... Billie Eilish Album Of The Year 'Folklore', Taylor Swift Song Of The Year 'I't ...Insomma, per Can Yaman il lavoro non manca. Così nel suo tempo libero decide di dedicarsi a ciò che più gli importa. Nella domenica appena finita, Can Yaman ha voluto condividere alcuni momenti sui ...La cerimonia che si è svolta domenica notte a Los Angeles ... è andato alla cantautrice H.E.R. per “I Can’t Breathe”, brano intitolato come le parole pronunciate da George Floyd poco prima di morire ...